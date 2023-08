Artemis III e l’allunaggio con Starship: la NASA preoccupata per i ritardi, “la missione potrebbe cambiare”

MeteoWeb

L’amministratore associato della NASA Jim Free ha suggerito che il profilo della missione di Artemis III potrebbe essere modificato, in considerazione della possibilità che il lander lunare Starship di SpaceX non sia pronto in tempo. Artemis III dovrebbe rappresentare il primo atterraggio lunare del programma Artemis e il ritorno degli esseri umani sulla Luna dalla missione Apollo 17 nel 1972. Tuttavia, Free ha recentemente espresso la sua “preoccupazione” sul fatto che il massiccio razzo Starship di SpaceX potrebbe non essere pronto in tempo.

Durante una conferenza stampa lo scorso 9 agosto al Kennedy Space Center, Free ha aggiunto che c’è la possibilità che Artemis III possa diventare “una missione completamente diversa” a causa di ritardi hardware.

I ritardi di Starship e il profilo di missione di Artemis III

Nell’aprile 2021, la NASA ha assegnato a SpaceX un contratto da 2,9 miliardi di dollari per costruire il lander lunare che trasporterà gli astronauti sulla superficie del Polo Sud lunare per la missione Artemis III.

Il primo volo di prova di Starship si è concluso con un’esplosione innescata manualmente e il 2° volo di prova potrebbe essere rinviato a causa di una causa ambientale in corso intentata contro la Federal Aviation Administration (FAA). Tuttavia, entrambi i prototipi del sistema Starship sono stati recentemente sottoposti a test statici, il che significa che probabilmente sono entrambi quasi pronti a volare.

Durante la conferenza stampa presso il Kennedy Space Center, Jim Free, amministratore associato della NASA per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione, ha affermato che stava monitorando i ritardi hardware per Artemis III, sebbene la missione abbia ancora la data di lancio formale di dicembre 2025.

Questi ritardi hardware potrebbero influenzare drasticamente il profilo della missione di Artemis III, ha spiegato Free. “Potremmo finire per avere una missione diversa se sarà così“. In caso di contrattempi, “è stata esaminata la possibilità di fare altre missioni“. Quando gli è stato chiesto cosa intendesse per altre missioni, Free ha risposto che la NASA dovrebbe essere flessibile in base all’hardware che ha a disposizione in quel momento. Ciò potrebbe significare che Artemis III potrebbe non essere una missione di atterraggio lunare, sebbene siano solo speculazioni al momento: Free non lo ha confermato apertamente.

“Una cosa che abbiamo imparato dalla Stazione Spaziale Internazionale è assicurarci di essere flessibili in modo da mantenere fattibile il volo spaziale umano,” ha spiegato, aggiungendo che il programma ISS ha cambiato la sequenza di assemblaggio della stazione in base alle variazioni dell’hardware disponibile. “Stiamo cercando di esaminare tutte le missioni che potremmo fare volare per continuare a imparare“.

La NASA e Starship

Free ha affermato che la NASA ha ricevuto a giugno un “programma aggiornato” per lo sviluppo di Starship da SpaceX. Sebbene non abbia rivelato le informazioni nell’aggiornamento, ha espresso preoccupazione per la tempistica di sviluppo di Starship e ha annunciato che Artemis III potrebbe slittare al 2026 a causa dei ritardi dell’hardware di Starship. Free ha aggiunto che la NASA aggiornerà i suoi piani nel prossimo futuro.

Durante il briefing del 9 agosto, ha affermato che le sue opinioni non sono cambiate da allora (cioè dall’aggiornamento ricevuto a giugno). “La mia preoccupazione è la stessa perché non hanno effettuato il lancio“. “Quando avremo una data, dicembre 2025 o qualunque sia, vogliamo che i nostri team abbiano fiducia che abbiamo tutti un percorso realistico per arrivarci,” ha aggiunto.