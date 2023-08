AstroTommyS, il sedicenne veneto che progetta mini-sonde meteo

MeteoWeb

Si chiama Tommaso Schiesaro, ma per tutti è ‘AstroTommyS’, ha 16 anni ed è di Porto Viro, nel Rodigino. La giovane età, però, non deve ingannare perché già da diversi anni porta avanti con molto entusiasmo e costante studio un progetto di grande interesse scientifico, condiviso con un team di ragazzi, chiamato “Ats Sciences Corporation”, da lui stesso fondato. “Noi ci occupiamo dello studio della stratosfera lanciando razzi-modelli e palloni stratosferici”, dice all’ANSA AstroTommyS.

“A ottobre – prosegue – abbiamo lanciato uno dei nostri CanSat (Can=lattina, Sat=satellite, ovvero un minisatellite delle dimensioni di una lattina da bibita che non superi i 350 grammi di peso, ndr) per testare un nuovo razzo vettore. Abbiamo raggiunto 356 metri di altezza, 6 in più del previsto, ed è andato tutto a meraviglia. Adesso però guardiamo avanti, stiamo costruendo una sonda meteo per migliorare le previsioni nella regione Veneto”.

Tutto ciò è nato grazie alla collaborazione con l’associazione Meteo In Veneto, che si occuperà della parte di analisi dati e della parte finanziata, mentre il giovane team di studiosi lavorerà alla costruzione e al lancio.

“La missione – aggiunge Schiesaro – sarà composta dalla sonda meteo, che esternamente sarà una scatola di polistirolo, materiale scelto per la leggerezza, la resistenza e per l’isolamento termico. Attaccato alla sonda meteo ci sarà un paracadute per farla atterrare in piena sicurezza e un grande pallone stratosferico. Quest’ultimo sarà riempito di elio o idrogeno per far alzare la strumentazione scientifica. Il pallone verrà poi fatto esplodere a 6.000 metri di altitudine. Non ci sarà nessun tipo di inquinamento nei nostri lanci, i gas non inquinano e i resti del pallone verranno recuperati e smaltiti. È un onore per me, da sedicenne, costruire e lanciare missioni utili per scopi scientifici – conclude – come l’analisi di dati meteorologici e sostanze inquinanti”.