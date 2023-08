Attacco di uno squalo a New York: la donna è grave

MeteoWeb

Secondo quanto ha riferito il dipartimento della polizia newyorkese, ieri pomeriggio, una cinquantenne è stata attaccata da uno squalo e morsa alla gamba nelle acque di Rockaway Beach, una delle spiagge di New York. Attualmente è ricoverata al Jamaica Hospital Medical Center e le sue condizioni sono gravi. La spiaggia è stata chiusa dopo l’attacco, e un elicottero della polizia ha cercato, senza successo, di localizzare lo squalo in acqua. L’attività di monitoraggio continuerà anche oggi e la spiaggia di Rockaway non riaprirà prima delle 11, ora locale.

“Per quanto si sia trattato di un fatto spaventoso, vogliamo ricordare ai newyorkesi che gli attacchi di squali a Rockaway sono un evento estremamente raro“, ha dichiarato in una nota pubblica il Parks department newyorkese che gestisce la spiaggia. In realtà, già a luglio ci sono stati diversi attacchi di squali a nord est di Rockaway, nelle acque di Fire Island, a largo di Quoque, a Long Island e della cittadina di Babylon. E lo scorso anno lo stato di New York ha registrato 8 dei 20 attacchi di squali registrati dal 1837.