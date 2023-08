Australia: i vigili del fuoco al Guideline Review Group dell’Insarag | FOTO

MeteoWeb

La prima riunione del gruppo di lavoro costituito dall’International Search and Rescue Advisory Group (Insarag) per la revisione delle linee guida internazionali per l’attività di ricerca e soccorso in maceria (Usar – Urban Search and Rescue) si è tenuta a Brisbane in Australia il 19 e il 20 agosto scorsi. Queste linee guida dovranno essere emanate nel 2026. Il gruppo è composto da 12 componenti selezionati fra gli esperti in materia di ogni nazione del mondo e include i rappresentanti di Cina, Malesia, Singapore, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Qatar, Turchia, Norvegia, USA, Cile.

Per la prima volta dalla costituzione dell’Organismo l’Italia è stata rappresentata dai vigili del fuoco, visto l’impegno e la professionalità dimostrati dal Corpo nazionale in occasione delle emergenze nazionali ed internazionali. Le linee guida Insarag costituiscono il riferimento mondiale per la costruzione della capacità di risposta a seguito di crolli e definiscono i requisiti che le squadre Usar devono possedere per poter essere classificate ed impiegate in missioni di soccorso internazionali. La prossima riunione del gruppo di lavoro è prevista nel mese di ottobre in Qatar, in occasione del Team Leader Meeting e del debriefing relativo alla recente emergenza sismica che ha colpito la Turchia.