Australia: l’incredibile caccia al proprietario del rolex subacqueo rimasto in acqua 4 anni

Il surfista professionista australiano Matt Cuddihy ha fatto snorkeling al largo della costa di Noosa, nel Queensland. Stava raccogliendo pinne da surf che rappresentano un pericolo per la vita marina quando ha individuato un orologio nella sabbia. Si è rivelato un Rolex subacqueo modello 5513. Come si legge sul sito di Fratello Watches, la storia della scoperta del Rolex da parte di Matt Cuddihy dopo che uno scatto è diventato virale sui social media.

La stampa internazionale e i social media, compresi i principali giornali in Europa, hanno parlato di questa storia. L’artista Bryan Braddy, (@badartnicewatch su Instagram) è stato anche ispirato a dipingere il Rolex che Matt aveva trovato. L’orologio era stato perso il 6 febbraio 2019. Ha trascorso quattro anni nell’oceano fino a quando Matt lo ha scoperto il mese scorso. Incredibilmente, l’orologio funziona ancora ed ora sta per ricongiungersi con il suo proprietario originale.

La caccia al proprietario del Rolex sottomarino

Matt Cuddihy è un ranger del parco e un surfista professionista, quindi l’ambiente marino è molto importante per lui. Matt ha spiegato: “L’oceano ci dà così tanto, e noi siamo quelli che possono aggiustare quello che abbiamo rotto. È devastante vedere cosa fanno le plastiche oceaniche e le lenze da pesca alle creature marine. Per me, le tartarughe verdi con cui condividiamo il surf sono davvero importanti“. Dopo aver trovato l’orologio, Matt lo ha inviato ad un amico a Melbourne per farlo valutare. “Il mio amico Dayne vive a Melbourne e sembra avere amici in quasi ogni settore, ed è anche un nerd orologio. Così ho spedito il Rolex per posta, lui l’ha scartato al negozio Rolex del suo amico, e, a quanto pare, la sabbia è finita sul bancone immacolato. Non mi sorprende, ma ha bisogno che sia restaurato e che venga reimpostata l’ora, e questo è tutto. La sabbia è stata tolta, il tempo è regolabile, ed è pronto ad andare a tempo.”

Si trattava di un Rolex originale

Matt non poteva credere alla sua fortuna e ha dichiarato al riguardo: “L’unica volta che ho capito che qualcosa di fantastico stava accadendo è stato quando il mio compagno Dayne mi ha chiamato e mi ha spiegato che in realtà ho trovato un Rolex. Non era un’imitazione di Bali. Ero ancora convinto che provenisse da un mercato a Kuta…“Il surfista avrebbe potuto tranquillamente tenere per sé l’orologio, ma essendo un gentiluomo, ha voluto trovare il proprietario originale. C’era un’iscrizione sul retro dell’orologio, quindi si è reso conto che doveva essere un dono speciale per un’altra persona da qualche parte nel mondo. Matt ha poi preso la decisione di pubblicare un’immagine del Rolex incrostato di sabbia sui suoi social media, sperando di trovare il proprietario.

Le conseguenze della viralità della notizia

Quello che è successo dopo è stato travolgente. “È stato pazzesco, a dir poco. E’ stata la volta in cui ho passato così tanto tempo sul mio telefono, e non lo consiglio. Ho ricevuto un sacco di messaggi da parte di persone che volevano comprare per una folle quantità di denaro o volevano cercare di rivendicarlo come proprio. O ci sono un sacco di Rolex nel mondo del surf o un sacco di bugie nei miei messaggi diretti. In ogni caso, tornerò a fare snorkeling e raccogliere spazzatura acquatica domani“.

Dopo che la storia è diventata virale sui social media, nonostante Matt abbia ricevuto più di 200 messaggi con tante offerte da parte di collezionisti d’oltremare per acquistare il Rolex trovato, era determinato nella sua caccia del vero proprietario. “L’unica cosa che volevo era ricongiungerla con il proprietario“, ha detto Matt. “Non l’avrei mai venduta. Sapevo che significava molto per qualcuno. C’è così tanta storia lì.“

La misteriosa iscrizione sul Rolex subacqueo

Uno dei tanti messaggi era da parte di un certo Ric che rivendicava l’orologio, assicurando che per aveva un importante valore simbolico, ma non parlava dell’iscrizione. Comunque, poteva essere una pista. L’iscrizione sul retro del Rolex era: “Regalato nel 1971.” Questo era sicuramente un dettaglio che avrebbe svelato il segreto di chi originariamente possedeva l’orologio. Il testo in sé non diceva molto, ma aveva un significato profondo per Ric, un uomo di 69 anni di Sunshine Coast. L’orologio era stato regalato a Ric nel 1971 quando aveva 18 anni dal padre per aver vinto una gara di vela locale. Ric ha dichiarato: “Matt trovando che l’orologio ha fatto emergere una storia di 52 anni”.



Nel 1971, Ric era in un collegio a Brisbane, dove poteva tornare a casa durante le vacanze per trascorrere molto tempo con la sua famiglia, in particolare con suo padre. Ric ha spiegato: “Ho navigato piccoli velieri chiamati falene. E ho avuto un anno di successo navigando al Caloundra Sailing Club, mi è stato regalato un orologio da mio padre per i successi di vela nel 1971. Ero così grato per quell’orologio e ho navigato molto insieme ad esso. Ho anche vinto il Campionato al Sunshine Coast con l’orologio al polso. L’orologio ha iniziato la sua carriera con me lì. Mi ha aiutato con la sua lunetta a fare conto alla rovescia in cui vorrei contare i tempi di inizio per la vela, surfato ovunque dal bar di Caloundra al Double Island Point dal 1971.”

La storia del padre di Ric

Oltre ad essere un utile compagno di vela e surf, il Rolex era un ricordo del padre per Ric, che era stato nella Royal Australian Navy ed era un marinaio lui stesso. Ric ha spiegato: “Mio padre era stato prigioniero di guerra in Germania durante la seconda guerra mondiale per più di tre anni dopo essere stato catturato durante un raid nel 1942. La sua barca fu fatta saltare in aria, e fu uno dei pochi sopravvissuti di quella nave e sarebbe rimasto prigioniero di guerra fino al 1945. Era un uomo straordinario, che è morto nel 2003“.

Il Rolex subacqueo ha condiviso molte avventure con Ric dagli anni ’70 fino agli anni ’90. A metà degli anni ’70, l’orologio tornò nella sua casa spirituale in Svizzera, quando Ric frequentò la scuola alberghiera di Ginevra intorno al 1975. Ric ha dichiarato: “È lì che ho iniziato a sciare con questo orologio. Abbiamo girato in lungo e largo a Ginevra, e ho guidato in tutto il comprensorio sciistico d’Europa nel 1976 in un piccolo camion pure. Poi, nel 1978 o nel 1979, tornai a casa e iniziammo le gare di sci d’acqua. L’orologio mi accompagnava anche durante le gare di sci nautico. Matt, questo orologio mi ricorda tante avventure. E’ stato con me quando abbiamo vinto un paio di gare un po’ troppo fuoribordo.”

Le avventure di Ric con il Rolex subacqueo al polso

Non è la prima volta che il Rolex di Ric intraprende un’avventura in solitaria. Nel 1980, Ric stava sistemando la fossa settica di un amico. Non avrebbe rivisto l’orologio per più di due anni. “Ho tolto l’orologio dal braccio e l’ho messo nella tasca della giacca, ed è caduto nella fossa settica mentre ero occupato a lavorare. Non avevo idea di dove fosse andato. È rimasto nella fossa settica per quasi tre anni, e l’ho recuperato solo quando il serbatoio è stato svuotato. Funzionava ancora bene, anche se aveva perso il suo braccialetto. Più tardi, il mio amico trovò il braccialetto e lo mise sul suo Tudor subacqueo. Ho deciso di lasciarglielo tenere, così ho cambiato una cinghia, che è il motivo per cui Matt lo ha trovato senza un braccialetto“.

Dopo di che, l’orologio tornò in Svizzera per due anni nel 1981 con Ric mentre lavorava in una stazione sciistica come apprendista panettiere. Ric ha raccontato con affetto: “Il mio ultimo giorno di sci con questo orologio, ho lavorato per un negozio chiamato Ski Service. Un giorno, durante quel periodo, i ragazzi che lavoravano nel negozio di sci prenotarono un viaggio in elicottero fino alla cima del Monte Bianco, e scendemmo fino al tunnel francese alla base del Monte Bianco. È stato il momento più incredibile con quell’orologio al polso, te lo dico io“.

Il rolex accompagnò Ric anche il giorno del suo matrimonio

Dopo l’avventura sul Monte Bianco, la vita è diventata un po’ meno frenetica per Ric e il suo Rolex subacqueo. Nel 1983 si sposò – con l’orologio al polso, come ha raccontato – e continuò a fare regolarmente surf e vela ogni volta che poteva, anche con suo padre. “Nel 1988, papà costruì una grande barca chiamata Innkeeper. Facemmo due regate da Sydney a Maloolaba con quella barca e superammo la linea due volte. Questo è stato un risultato incredibile in quanto era solo un 60 piedi, e siamo arrivati in pochi secondi a un 84 piedi“.

Durante gli anni 1990-2000, il Rolex era al polso di Ric anche quando ha partecipato a diverse altre gare di vela, tra cui il Brisbane a Gladstone, ha visitato il Canada e gli Stati Uniti per la pesca sul ghiaccio e lo sci, e ancora una volta è tornato in Svizzera per un viaggio per ricongiungersi con vecchi amici. Ric ha dichiarato: “Questo orologio ha vissuto un sacco di avventure, posso dirvi. Ha visto qualche paese.”

Il giorno in cui Ric perse il Rolex subacqueo

Il 6 febbraio 2019, Ric stava navigando al largo di Noosa con il mare poco mosso. Ric ha raccontato: “Stavo facendo surf nel parco nazionale, e le onde erano piccole, solo circa due piedi. Non era il giorno migliore, e mi sentivo preoccupato. Avevo un cinturino in velcro sull’orologio perché il mio amico aveva ancora il braccialetto d’acciaio quando l’ho perso nella fossa settica. Stavo cavalcando quest’onda e ho strisciato la mano oltre la corda intorno al ginocchio. La corda della gamba deve aver strappato l’orologio dal mio polso e l’ha lasciato cadere in acqua – non ho nemmeno capito cosa fosse successo“.

Ric ha raccontato il momento in cui ha perso l’orologio: “Mi avvicinai al mio vecchio UTE e misi la mia tavola dietro. Ho messo il braccio a guardare il polso per vedere che ora era, e solo allora ho capito che l’avevo perso in acqua. È stato un momento surreale quando l’ho perso. Cerca di immaginarti una situazione in cui la tua mente non registra quello che stava succedendo. Ero preso dal panico.”

Le poche possibilità di ritrovare il Rolex

Ric ha raccontato che aveva perso la chiave di tanti ricordi con suo padre. Non avendo la attrezzatura da snorkeling quando ha perso l’orologio, ha contattato un subacqueo professionista locale per cercarlo, ma non è riuscito a trovarlo. “Mi sentivo senza speranza“, ha raccontato Ric che allora contattò il dipartimento di polizia locale, così come la sede di Rolex, e ha fornito i dettagli dell’orologio, incluso il suo numero di serie in modo che, nella marginale possibilità che fosse stato trovato un giorno, potesse essere restituito.

La scoperta di Matt Cuddihy era diventata virale, ma la probabilità che la storia fosse vista da Ric o da uno dei suoi amici o familiari erano ancora relativamente limitate. Infatti, Ric non usa i social media, ma un suo amico ha visto la storia di Matt il mese scorso e lo ha contattato. Ric ha spiegato: “Il mio amico Bob ha visto la storia online. Ma non ho nemmeno Instagram, quindi non sapevo come contattare qualcuno. Così mia figlia mi ha aiutato a lasciare un messaggio sulla storia del giornale Fratello, è riuscita a trovare su Instagram Matt, e ha iniziato ad aiutarmi a mandargli messaggi in diversi giorni.” Matt ha chiesto a Ric e a sua figlia quale fosse il numero di serie del Rolex subacqueo. Per fortuna, Ric aveva quel numero a portata di mano, dopo aver fatto revisionare l’orologio da Rolex nel 2005.

Il fortuito incontro con Matt

Ric ha raccontato ancora: “Ricordo che Matt ci chiese se avevamo numeri di serie e se potevamo descrivere l’iscrizione. Quando abbiamo risposto, è tornato da noi e ha detto, ‘Sembra che potremmo avere i numeri corrispondenti.” Ric ha raccontato il momento in cui ha scoperto che Matt aveva trovato il Rolex: “Quando questo messaggio è arrivato, ero completamente spezzato dall’emozione. Questo orologio è qualcosa che mi ricorda una grande quantità di avventure nella mia vita. Non potevo nemmeno sedermi con mia figlia e mia moglie mentre stavamo cenando. Mi sono alzato, sono uscito, mi sono appoggiato a un palo sul patio e ho pianto.” L’orologio è stato in acqua per più di quattro anni, ma ora sarebbe stato ricongiunto con il suo proprietario originale, grazie alla gentilezza di Matt che aveva reso la storia della scoperta virale sui social media, e una buona dose di fortuna.

Adesso è nelle mani degli esperti di Rolex

Ric e Matt si sono incontrati di persona un paio di settimane fa per la prima volta a pranzo a Noosa. Si è scoperto che Ric viveva a soli 50 km da dove si trova Matt. “È tutto abbastanza incredibile. Ci sono ancora grandi persone nel mondo“, ha detto Ric. Per Matt, il viaggio è stata la cosa giusta da fare: “In realtà è stato così bello. Il proprietario originale è una leggenda assoluta, e ho avuto qualche chiacchierata con lui al telefono, e poi abbiamo pranzato a Noosa. Era molto emotivo, e l’orologio aveva un sacco di valore sentimentale. Sono così felice di restituirglielo, e spero che continui a dire l’ora e rimanga sul polso.” Per ora, l’orologio è nelle abili mani degli esperti Rolex in Australia, e sta ricevendo le cure necessarie per un orologio che ha trascorso quattro anni in balia dell’oceano.