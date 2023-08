Australia: per l’estate australe sono previsti un forte caldo e un calo delle piogge

MeteoWeb

In Australia, per la prossima estate australe, sono previste temperature crescenti e calo della piovosità, con un maggior rischio di incendi delle foreste, specie negli stati orientali di New South Wales e Queensland. Ieri è stata diffusa la previsione stagionale dalla Fire and Emergency Authority, secondo la quale alti carichi di materiale combustibile dopo una lunga siccità aumentano ulteriormente il rischio di incendi. Inoltre, il Bureau of Meteorology prevede che in gran parte dell’Australia si registreranno ondate di caldo inusuali; inoltre, in alcune regioni, specie nel sudest del continente, saranno insolitamente secche.

Il New South Wales è esposto a rischi maggiori di incendi attraverso vaste aree delle regioni centrali e settentrionali dello stato, con il rischio di incendi boschivi come quelli della catastrofica “Black Summer” 2019-2020. La fitta boscaglia ai margini della capitale Sydney, particolarmente e nord e a sud, è anche a rischio di incendi.