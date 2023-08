Barca a vela alla deriva al largo di Alicudi, salvate 8 persone

MeteoWeb

La Guardia costiera di Lipari ha tratto in salvo 8 persone su una barca a vela alla deriva al largo di Alicudi. L’intervento è scattato lo scorso 8 agosto dopo una richiesta di soccorso da parte dell’imbarcazione che si trovava 5 miglia a Sud dell’isola eoliana. L’unità era impossibilitata a navigare e imbarcava acqua. Sul posto intervenuta subito la CP832 ma, vista la distanza e il mare molto mosso, è stato dirottato uno yacht che risultava trovarsi a circa 4 miglia a Sud/Est dall’unità in avaria. Al sopraggiungere dei soccorsi, lo yacht si è posizionato in modo da facilitare la manovra di affiancamento e trasbordo degli occupanti dell’imbarcazione. Gli occupanti, una volta trasbordati sulla motovedetta, sono stati portati a Lipari.