Bardonecchia, Pichetto: “territorio con elevata pericolosità”

MeteoWeb

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, è in diretto contatto con i vertici dell’Ispra e con i tecnici in loco per un continuo aggiornamento sulla situazione nella zone colpite dalla caduta del costone a Bardonecchia. “Dai dati raccolti è emerso che nell’area erano già stati finanziati interventi di consolidamento e monitoraggio“, ha precisato in una nota il Ministro. “Sulla base dei dati messi a disposizione dal progetto Rendis, infatti, nel territorio del comune di Bardonecchia risultano realizzati lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per oltre 5,5 milioni di euro. E’ tuttavia un territorio con elevata pericolosità ed essendo prevista altra pioggia sarà necessario la messa in allerta della popolazione”. ”A chi in queste ore non trova nulla di più utile che una polemica sui fondi Pnrr destinati al dissesto va ricordato che questi sono stati inseriti nella programmazione dei Fondi Sviluppo e Coesione 2021-27, consentendo così una maggiore agibilità di spesa rispetto alla scadenza delle opere del Piano di Ripresa e Resilienza fissata per giugno 2026,” ha concluso Pichetto.

Il titolare dell’Ambiente ha espresso vicinanza a tutte le famiglie coinvolte e ringrazia tutte le donne e gli uomini impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso.