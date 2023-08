In Basilicata si amplia la rete idro-pluviometrica regionale

MeteoWeb

Con l’inserimento di nuove 33 stazioni, cedute a titolo gratuito da Arpab alla Regione Basilicata, si amplia la rete idro-pluviometrica regionale. L’atto di cessione è stato firmato oggi in Regione tra il dirigente dell’Ufficio per la Protezione civile regionale Giovanni Di Bello e il direttore generale dell’Arpab, Donato Ramunno. La condivisione dei sistemi e delle strumentazioni tecnologiche installate sul territorio garantirà una più omogenea e capillare copertura, ai fini dell’attività di allertamento, di monitoraggio idro meteo pluviometrico ed ambientale. L’Accordo rappresenta un esempio di proficua collaborazione tra enti per la gestione razionale di beni e servizi, a vantaggio dell’interesse pubblico e dell’economicità della spesa.

I dati della rete strumentale che acquisisce in tempo reale le grandezze idrometeorologiche (altezza di pioggia, livello idrico dei fiumi, livello neve, temperatura e umidità dell’aria, velocità e direzione del vento, pressione atmosferica) saranno raccolti da un unico Centro operativo regionale, ubicato presso l’ufficio per la Protezione civile della Regione, che da oggi potrà contare su 98 stazioni complessive. Ciò consentirà di disporre di dati e di informazioni di maggiore precisione, a supporto delle decisioni strategiche dei due enti.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile svolgerà anche l’attività di validazione, di archiviazione e di diffusione dei dati rilevati da tutte le stazioni installate, che saranno consultabili sul sito www.centrofunzionalebasilicata.it