Bastano solo 4.000 passi al giorno per vivere a lungo, lo rivela un nuovo studio

Arriva in uno studio in controtendenza con la raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: per mantenersi in salute, stare in forma e vivere a lungo non occorre fare i famosi 10.000 passi al giorno, ma ne bastano solo 4.000 serve fare gli ormai noti 10mila passi al giorno, raccomandati dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), per stare in forma e vivere a lungo in salute. Lo hanno concluso i ricercatori che hanno realizzato un ampio studio, pubblicato sull’European Journal of preventive Cardiology.

Gli autori dello studio hanno provato che camminare almeno 3.967 passi al giorno può contribuire a ridurre il rischio di morte per qualsiasi causa, e che 2.337 riducono il rischio di morte per malattie cardiovascolari. Il team di ricerca coordinato da Maciej Banach, cardiologo dell’Università di medicina di Lodz, in Polonia, ha realizzato una meta-analisi, esaminando 17 diversi studi in tutto il mondo che hanno riguardato in totale 226.889 persone. Secondo quanto hanno concluso gli esperti esistono due soglie minime (4mila e 2.337 passi) per ridurre i rischi di morte in generale e di morte cardiovascolare.

Tuttavia, secondo gli esperti più si cammina, più migliora la nostra salute. In particolare, il rischio di morte cala in modo significativo per ogni 500-1.000 passi fatti in più. L’esperto Banach ha sottolineato: “Abbiamo scoperto che questo valeva sia per gli uomini che per le donne, indipendentemente dall’età e indipendentemente dall’area del globo (temperata, subtropicale o subpolare) in cui vivono“.