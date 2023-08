Meteo, battuto per la terza volta in 3 giorni il record di caldo di fine estate in Francia

MeteoWeb

L’ondata di caldo che sta interessando marginalmente il Centro-Nord dell’Italia ha i suoi massimi sull’Europa occidentale, tanto che la Francia continua a registrare record di temperatura ogni giorno. La giornata di mercoledì 23 agosto è stata la più calda registrata nella seconda metà di agosto in Francia, con un indice termico nazionale di +27,5°C, che batte i record di questo periodo dell’anno stabiliti nei due giorni precedenti, ha annunciato oggi Météo-France. “Siamo nella serie dei tre giorni più caldi registrati dopo il 15 agosto in tutta la Francia“, ha sottolineato Lauriane Batté, climatologa di Météo-France.

Ondata di caldo senza precedenti

Il servizio meteorologico francese la definisce un’ondata di caldo senza precedenti per durata e intensità in questo periodo dell’anno. Prima del record del 23 agosto, lunedì 21 e martedì 22 erano stati i giorni più caldi mai registrati in Francia dopo il 15 agosto, con una temperatura media in Francia (indicatore termico nazionale) di +26,9°C martedì e +26,4°C lunedì.

Questo periodo con massime superiori a +40°C – spiega Météo-France – è paragonabile nel Sud-Est e poi nel Sud-Ovest alle temperature registrate durante le storiche ondate di caldo di agosto 2003 e giugno 2019. La soglia dei +40°C è ad esempio già stata superata in 4 giorni consecutivi (20-21-22-23 agosto) a Carcassonne, paragonabile a metà agosto 2003. A Lanas (Ardèche) o Carpentras e Orange (Vaucluse), la soglia di +40°C è già stata superata per 4 giorni consecutivi, gli unici periodi comparabili si sono verificati nell’agosto 2003 o nel giugno 2019. A Lione, la serie di 7 giorni con temperature massime superiori a +36°C a partire dal 17 agosto è già storica nella sua durata, dietro agli 11 giorni dal 3 al 13 agosto del 2003. La soglia dei +38°C sarà probabilmente superata a Tolosa per 5 giorni consecutivi (dal 20 al 24 agosto), paragonabile alla serie dal 3 al 7 agosto 2003.

Molti record mensili e assoluti di temperatura massima sono stati battuti nel Sud-Ovest e nel Sud-Est della Francia in questa ondata di caldo. Anche le notti sono state molto calde in queste regioni, con temperature che si sono mantenute al di sopra dei +25°C, come a Nizza, Mentone, Narbonne, Tolosa o Bordeaux.

Temperature senza precedenti e notti insolitamente calde

In molte stazioni non era mai stato osservato un tale livello di calore, in tutti i mesi messi insieme, spiega Météo-France. Record assoluti sono stati spesso battuti:

Anche le notti sono state estremamente calde, raggiungendo temperature mai misurate prima in alcune località:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Oggi è previsto un peggioramento nella parte settentrionale, con temporali isolati, mentre persisterà un caldo intenso nella parte meridionale del Paese. Le temperature massime nella metà meridionale saranno generalmente stazionarie, spesso intorno ai +37-40°C, tra i +40°C e i +43°C intorno alla valle della Garonna. Solo sulla costa mediterranea dovrebbe iniziare un leggero calo delle temperature massime.

Domani, venerdì 25 agosto, il peggioramento proseguirà nella parte settentrionale, mentre nella parte meridionale continuerà a prevalere il sole. Le temperature caleranno su tutto il territorio, ma persisteranno temperature elevate tra la valle del Rodano, l’interno del Var e le valli alpine, dove la colonnina di mercurio salirà ancora fino a +37-39°C. Nel Sud-Ovest, la colonnina di mercurio non dovrebbe superare i +35°C. Il calo delle temperature proseguirà anche sabato 26 e domenica 27 agosto.

È normale una forte ondata di caldo in questo periodo dell’anno in Francia?

A livello nazionale, spiega Météo-France, nella seconda metà di agosto sono già stati osservati sei episodi di ondate di caldo dal 1947: nel 2001, 2009, 2011, 2012, 2016 e 2017. Tra questi, l’episodio dal 17 al 21 agosto 2012 è stato il più grave. Il 18 e 19 agosto 2012, nel cuore dell’ondata, sono state registrate temperature massime superiori a +40°C (+40,3°C a Châteauroux e +41,3°C a Montluçon il 18; +41,5°C a Châtillon-sur-Seine il 19). Questi episodi sono durati dai 4 ai 6 giorni, sono stati più brevi e meno intensi delle ondate di caldo del luglio 2022.