Biden attribuisce l’uragano Idalia e gli incendi di Maui al cambiamento climatico

“Ci sono ancora dei negazionisti in giro“. Così Joe Biden, riguardo al tema del cambiamento climatico che “sta veramente facendo danni“. Il presidente Usa oggi ha fatto una visita non annunciata al quartier generale della Fema, l’agenzia federale di Protezione civile, ringraziando lo staff per il lavoro svolto in occasione dei catastrofici incendi di Maui, nelle Hawaii, e dell’emergenza provocata in Florida e in altri Stati del sudest dall’uragano Idalia.