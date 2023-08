Bimba dispersa lago Como, ricerche con sonar fino a 100 metri

MeteoWeb

Ricerca in atto dal pomeriggio di ieri a Mandello del Lario per la segnalazione di una bambina di 11 anni scomparsa in acqua in zona foce del fiume Meria, nel lago di Como. Impegnate nelle ricerche squadre, un elicottero proveniente dal reparto volo di Torino e sommozzatori dei vigili del fuoco. Grazie al sistema di ricerca con subacqueo sonar, i soccorritori potranno spingersi ad elevate profondità, fino a 100 metri.