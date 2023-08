Bloccati in quota per il maltempo, alpinisti salvati da elicottero

MeteoWeb

Intervento dei tecnici del Soccorso alpino e dell’equipaggio di un elicottero dell’Areu ieri sera in Val di Mello, nel Comune di Val Masino (Sondrio), per recuperare 2 giovani alpinisti, un uomo e una donna, che erano rimasti bloccati in parete a causa del maltempo. I due si sono trovati nella situazione di non poter proseguire e nemmeno scendere e quindi hanno lanciato l’allarme. A seguito di un miglioramento meteo gli alpinisti sono stati recuperati.