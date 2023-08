Caldo, bollino rosso in 5 città nei prossimi 2 giorni

MeteoWeb

Aumento delle temperature in atto. Venerdì il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute prevede bollino rosso in 5 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia, mentre domani solo a Bolzano, Brescia e Firenze. Il bollino rosso indica il livello di rischio più elevato con “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla Salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche“.

Di seguito l’elenco con tutte le città oggetto di monitoraggio e i dettagli sui livelli di rischio.

Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3

Città 16/08/2023 17/08/2023 18/08/2023 ANCONA BARI BOLOGNA BOLZANO BRESCIA CAGLIARI CAMPOBASSO CATANIA CIVITAVECCHIA FIRENZE FROSINONE GENOVA LATINA MESSINA MILANO NAPOLI PALERMO PERUGIA PESCARA REGGIO CALABRIA RIETI ROMA TORINO TRIESTE VENEZIA VERONA VITERBO

I livelli di rischio

Livello 0 – Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione

Livello 1 – Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore

Livello 2 – Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

Livello 3 – Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi