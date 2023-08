Bologna, tornano gli aperitivi scientifici aspettando la Notte Europea dei Ricercatori

MeteoWeb

La Notte Europea dei Ricercatori targata Society, torna il prossimo 29 settembre a invadere strade e piazze di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Faenza, Rimini e Ferrara in compagnia dei ricercatori di CNR, Università di Bologna, CINECA, INAF, INFN e INGV affiancati per l’organizzazione e la promozione dell’iniziativa da ComunicaMente e Naxta.

Per avvicinare il pubblico alla data della Notte, Society propone anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento di fine estate con il ciclo di eventi Aspettando la Notte Europea dei Ricercatori fra cui la rassegna “AperiScienza” con i suoi aperitivi scientifici ad ingresso libero. Ancora una volta lo sguardo delle ricercatrici e dei ricercatori sui più discussi temi di attualità propone punti di vista diversi e inaspettati invitando tutti a mettersi in gioco e a riPENSAre alle proprie conoscenze.

Quest’anno il tema sul quale i ricercatori ci propongono di riflettere è quello del mondo, o meglio dei mondi, nei quali ci troviamo immersi: mondi futuri da progettare e da immaginare, mondi presenti da abitare e costruire e anche mondi passati che tramontano, e forse non torneranno, ma che possono essere ancora fonte di ispirazione.

In ognuno dei cinque appuntamenti, docenti, ricercatrici e ricercatori presenteranno i loro studi e le loro indagini e ci racconteranno come interpretare l’Uni-verso visto come palcoscenico di eventi epocali, il Meta-verso e le interazioni che in questo sono possibili e il Multi-verso come possibilità scientifica dell’esistenza di universi fuori dal nostro spazio-tempo. Senza dimenticare che per approfondire e addentrarsi nella conoscenza spesso si deve avere il coraggio di passare Attra-verso ciò che crediamo di sapere e che a volte occorre anche saper pensare all’In-verso rispetto a ciò che ci sembra più semplice e immediato.

Tutti i mercoledì dal 30 agosto al 27 settembre, gli aperitivi scientifici si svolgeranno dalle 18.30 alle 20.00, al centro CostArena, in via Azzo Gardino 48.

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti ed è consigliata la prenotazione sul sito.

La Notte europea dei Ricercatori fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.