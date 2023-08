78° anniversario del bombardamento atomico: oggi commemorazione in sordina a Nagasaki

MeteoWeb

A Nagasaki si è tenuta oggi la commemorazione del 78° anniversario del bombardamento atomico che pose fine alla II Guerra Mondiale, avvenuto 3 giorni dopo quello di Hiroshima.

Un minuto di silenzio è stato osservato alle ore 11:02 locali, il momento in cui esplose la bomba denominata “Fat Man”, lanciata da un bombardiere statunitense. A Nagasaki morirono circa 74mila persone.

L’anniversario è stato celebrato oggi al chiuso per la prima volta dal 1963, come stabilito nel fine settimana dall’amministrazione cittadina a causa dell’arrivo nel Paese del tifone Khanun, che ha causato decine di feriti nella prefettura meridionale di Okinawa e danni diffusi nel Sud del Paese. La cerimonia commemorativa si svolge solitamente nel Parco della pace, ma l’evento odierno si è tenuto nel grande centro conferenze Dejima Messe Nagasaki. Alla cerimonia hanno preso parte solo gli organizzatori: per la prima volta dal 1999 non ha presenziato alla commemorazione il primo ministro.