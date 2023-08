Brucia sterpaglie e scatena incendio, 41enne intossicato

MeteoWeb

Voleva bruciare le sterpaglie di un terreno di sua proprietà dopo aver regolato l’erba, ma il fuoco che aveva acceso si è allargato e l’uomo, un 41enne, si è intossicato tanto da aver bisogno delle cure del Pronto soccorso, mentre per spegnere l’incendio sono arrivati i vigili del fuoco.

E’ successo in tarda mattinata sulle colline di San Colombano al Lambro, nel Milanese. Sul posto, chiamati da alcuni passanti, sono arrivati i pompieri di Lodi, che ci hanno messo più di un’ora e mezza per spegnere tutti i focolai. Quattro ettari di terreno, alla fine, sono rimasti carbonizzati. L’uomo è stato trovato quasi privo di sensi e portato in ospedale a Lodi.