Cade per 200 metri da ferrata sulle Dolomiti: morta un’escursionista

Incidente mortale questa mattina nelle montagne del Bellunese, in Veneto. Un’escursionista tedesca che stava percorrendo insieme al marito la Ferrata Bepi Martini al Campanile Colesei, quando è precipitata per circa 200 metri, perdendo la vita. Scattato l’allarme verso le 10.30, sul posto è volato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha individuato il luogo dove si trovava il corpo sotto la parete, nel canalone su cui passa a zig zag il sentiero che sale dal Rifugio Lunelli verso l’attacco della Ferrata. Sbarcati con un verricello di 20 metri, i tecnici di elisoccorso e medico non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 55enne tedesca.

La salma è stata imbarellata e, non appena giunto il nulla osta per la rimozione, recuperata, per essere trasportata in piazzola a Padola e affidata al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Il marito, che aveva assistito all’incidente, è poi sceso fino a dove si trovava il corpo senza vita della moglie. Dalle sue parole, la donna, che era perfettamente attrezzata, nel momento della caduta era slegata dal cavo e si era staccato l’appiglio a cui si teneva. L’uomo è stato accompagnato a valle dai tecnici del Soccorso Alpino della Val Comelico, uno dei quali era già casualmente sul posto.