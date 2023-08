Cade per 30 metri nel Grand Canyon, 14enne vivo per miracolo

MeteoWeb

Un adolescente del North Dakota è sopravvissuto a una caduta di 30 metri: è scivolato da una sporgenza nel Grand Canyon durante una vacanza in famiglia la scorsa settimana. Wyatt Kauffman, 14 anni, ha ripercorso l’esperienza straziante dal suo letto d’ospedale dove si sta riprendendo a causa di 9 vertebre rotte, milza danneggiata e altre gravi ferite. “Dopo la caduta, non ricordo più nulla,” ha dichiarato a KPNX. “Ricordo solo che in qualche modo mi sono svegliato ed ero sul retro di un’ambulanza e di un elicottero, sono salito su un aereo e sono arrivato qui“.

Kauffman ha detto di essere caduto martedì quando ha cercato di spostarsi in modo che altre persone potessero scattare una foto mentre si trovava al North Rim del Grand Canyon. “Mi sono accovacciato e mi sono aggrappato a una roccia. Ho perso la presa e ho iniziato a cadere“.

Ci sono volute 2 ore e decine di soccorritori del National Park Service per recuperare il ragazzo. Oltre alle vertebre rotte e alla milza danneggiata, ha subito una commozione cerebrale, ha un polmone collassato, una mano rotta e un dito slogato.