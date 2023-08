Caldo, a Torino nessun record: “almeno 30 giorni peggiori di oggi nella storia, valori del 2003 lontanissimi”

MeteoWeb

Caldo, ma non caldissimo. Temperature elevate, ma senza alcun tipo di record. Anzi. Con i +36,5°C di massima di ieri nel cuore di Torino, tra le aree più colpite del nostro Paese lambito dall’ondata di caldo che sta interessando l’Europa occidentale, abbiamo la possibilità di analizzare i confronti storici grazie alle considerazioni del professore Cassardo del Dipartimento di fisica dell’Università di Torino, dov’è situata la stazione meteorologica che ha rilevato la temperatura in centro.

Il professore ha fornito qualche curiosità sui dati odierni acquisiti sul tetto del Dipartimento di fisica. Lo ha fatto con un commento a giornata in corso: “Ormai il picco di oggi è stato raggiunto. Il ragguardevole valore massimo di 36,5°C registrato sul tetto poco più di due ore fa rappresenta il massimo dell’anno e si colloca in 18° posizione nell’elenco dei valori massimi giornalieri di tutta la nostra serie di 32 anni, uguagliando il valore del 7 agosto 2003. La minima odierna, di 24,9°C, che non credo verrà battuta entro le 23:59 solari di oggi, si colloca invece in 43ª posizione, a pari merito con altre otto giornate. La media la sapremo soltanto domani mattina, ma tutto lascia presumere un valore di 1 o 2 decimi superiore ai 30°C, che si collocherebbe tra il 30° e il 34° posto. Verrebbero così battuti, di poco, i valori medi della prima e della seconda ondata di caldo di luglio, in cui le medie furono di 30,1°C. Quando questa ondata di caldo iniziò a prospettarsi, nella prima decade di agosto, non sembrava poter fare tanto, ma il promontorio nordafricano si è rivelato molto coriaceo e ha fatto crescere una bella bolla d’aria calda. E comunque ci sono ancora 3-4 giorni di tempo per poter fare “meglio”, anche se difficilmente verranno superati i valori record, che sono i seguenti: per la minima, i 27,2°C del 16 luglio 2015; per la media, i 32,3°C dell’11 agosto 2003; e per la massima, i 39,4°C sempre dell’11 agosto 2003. In quel giorno particolare, l’umidità fu estremamente bassa di giorno grazie a un vento settentrionale di tipo favonico che riuscì a penetrare in città, e il cielo rimase sereno tutto il giorno: un po’ le condizioni verificatesi oggi“.

Insomma, non solo non c’è stato alcun record ma rimangono lontani anni luce i dati roventi dell’estate 2003, da cui ormai sono trascorsi ben 20 anni.

