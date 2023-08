Caldo, allerta ghiacciaio: il Comune di Courmayeur limita l’accesso in Val Ferret

MeteoWeb

Il Comune di Courmayeur informa che, come emerge dal Report di allertamento sintetico relativo al Ghiacciaio di Planpincieux e redatto da Fondazione Montagna Sicura, il livello di rischio glaciologico ha definito l’attuazione delle misure di Protezione Civile relative allo scenario S4 dalle ore 19.30 del giorno 25 agosto 2023 e fino a revoca: il divieto assoluto di transito veicolare e pedonale lungo la strada comunale della Val Ferret dall’intersezione del Meyen fino a Planpincieux (bivio della strada alternativa Montitta).

Il divieto di transito, pedonale e veicolare, lungo la strada interpoderale per Rochefort; l’evacuazione della zona rossa (da S1 a S4) di cui all’allegata planimetria; il coprifuoco in zona gialla S4 (divieto di accesso e obbligo di permanere negli immobili), di cui all’allegata planimetria. La sospensione del servizio di Trasporto Pubblico Locale, a monte di La Palud, in salita (resta invece attivo in discesa dalla Strada della Montitta, al fine di consentire l’evacuazione dalle zone a monte dell’area a rischio).

L’utilizzo, esclusivamente con veicoli a motore, della strada alternativa della Montitta – a senso unico alternato, con impianto semaforico e sistema radar doppler attivo- esclusivamente per: residenti, proprietari di immobili, affittuari, titolari di esercizi pubblici, attività commerciali o sportive in Val Ferret e loro clienti; mezzi di soccorso, FFOO, personale comunale servizi essenziali e altri soggetti autorizzati dal Sindaco; Trasporto Pubblico Locale.