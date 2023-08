Caldo: allerta gialla in Trentino

MeteoWeb

Il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia di Trento ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla) valido da domani, sabato 19 agosto 2023 alle ore 24:00 di mercoledì 23 agosto 2023, per temperature elevate nei fondovalle più bassi. Nei prossimi giorni ed almeno fino a mercoledì prossimo l’Europa sudoccidentale ed anche le Alpi saranno infatti interessate da un robusto anticiclone che determinerà bassissima probabilità di precipitazione e temperature sopra la media a tutte le quote. La quota dello zero termico è prevista vicina ai 5000 m e le temperature al suolo risulteranno molto sopra la media del periodo, soprattutto nei valori massimi. Nei fondovalle più bassi, già da domani ma soprattutto da domenica a martedì, le temperature massime potranno raggiungere o localmente superare i 35 – 37 °C mentre le minime saranno superiori a 20 °C (notti tropicali).

