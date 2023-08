Caldo: allerta rossa in Marocco nel weekend, punte di +48°C

MeteoWeb

Allerta meteo in Marocco in questo fine settimana e fino a martedì, a causa delle alte temperature: la colonnina di mercurio dovrebbe toccare i +48°C. La Direzione meteorologica del Paese ha lanciato l’allerta rossa soprattutto per le province vicino al deserto, tra Zagora e Tata. Allerta arancione per la zona centrale del Paese, tra Beni Mellal e Khenifra, dove il termometro dovrebbe segnare +44°C. Il resto del Marocco dovrebbe registrare temperature comprese tra i +39°C e i +43°C. Forti raffiche di vento (fino a 85 km/h) sono previste da sabato e fino a martedì sulla costa mediterranea, da Tangeri a Tetouan.