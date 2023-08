Caldo, aumentano le città con il “bollino rosso” tra oggi, domani e venerdì

MeteoWeb

Ancora caldo su gran parte dell’Italia, in modo particolare nelle Regioni del centro/nord. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, l’allerta di livello 3, il più elevato, che oggi interessa 17 città, ne riguarderà 17 anche domani e ben 19 venerdì. Domani “bollino rosso” a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Venerdì a queste si aggiungeranno Bari e Campobasso. Allerta di livello 2 invece (“bollino arancione”) ad Ancona, Bari e Campobasso domani, ancora ad Ancona venerdì. Da record pure le temperature percepite: domani picchi di 41 gradi a Firenze; 40 a Brescia; 39 a Milano e Verona; 38 a Bologna, Catania, Latina, Napoli e Viterbo. Venerdì ancora 40 a Brescia e Firenze; 39 a Bologna, Milano e Verona; 38 a Catania, Latina, Messina e Napoli.

