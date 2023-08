Caldo in Giappone: colpo di calore per 111 cavalli e decine di persone al festival dei samurai

MeteoWeb

Il Giappone ha registrato le temperature medie di luglio più calde in oltre 100 anni, e per oggi sono stati diramati allarmi per colpi di calore in 26 prefetture su 47, con la previsione che la colonnina di mercurio raggiungerà i +38°C in alcune zone. Almeno 111 cavalli – e decine di persone – hanno avuto bisogno di cure per un colpo di calore al festival Soma Nomaoi nella prefettura di Fukushima dal 29 al 31 luglio, dopo che le temperature hanno toccato i +35°C, il valore più altro degli ultimi 5 anni, hanno riferito gli organizzatori. Due degli animali sono morti, hanno confermato.

L’evento annuale di 3 giorni, che presenta più di 400 partecipanti vestiti da guerrieri samurai medievali che combattono a cavallo, ha attirato più di 120mila persone quest’anno.

Yoshichika Hirata, un membro del comitato esecutivo del festival, ha dichiarato ad AFP che la modifica della data dell’evento del prossimo anno in un periodo più fresco sarà discussa in una riunione. “Abbiamo spruzzato l’acqua sulla pista per la prima volta, poiché ci si aspettava caldo estremo. Abbiamo usato 3 veicoli con irrigatori d’acqua, ma l’acqua si è prosciugata rapidamente,” ha detto Hirata.