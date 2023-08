Ondata di caldo in Corea del Sud: malori per centinata di ragazzi al World Scout Jamboree

MeteoWeb

Scout britannici stanno per lasciare un evento internazionale in Corea del Sud, che è stato colpito da caldo estremo. Centinaia hanno avvertito malori al World Scout Jamboree, che si tiene all’aperto, a cui partecipano più di 40mila giovani provenienti da tutto il mondo. Il gruppo britannico di oltre 4mila persone, il più numeroso presente, si sta trasferendo in hotel mentre si registrano temperature di +35°C, ha confermato l’Associazione Scout.

Il governo sudcoreano ha dichiarato che sta inviando acqua e medicinali. La Corea del Sud è alle prese con un’estate afosa e le autorità hanno emesso per la prima volta in 4 anni il più alto allarme per il caldo del paese. La maggior parte dei partecipanti al campeggio nel Sud/Ovest della Corea del Sud ha un’età compresa tra i 14 ei 18 anni, con gruppi provenienti da 155 paesi.

I funzionari hanno riferito che almeno 600 persone sono state curate per malattie legate al caldo negli ultimi giorni, ha riferito Reuters. Non è chiaro se qualcuno provenga dal gruppo britannico.