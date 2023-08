Caldo eccezionale sulle Alpi, temperature incredibili al Rifugio Capanna Margherita | DATI

MeteoWeb

Sulle Alpi è in corso una grande ondata di caldo che negli ultimi giorni sta facendo registrare temperature da record in alta quota. Clamorosi i dati che arrivano dalla storica stazione meteorologica situata al Rifugio Capanna Margherita, a 4.554 metri di altitudine sul Monte Rosa. La stazione meteorologica è posizionata sulla vetta della Punta Gnifetti ed è la postazione di rilevamento meteo più alta d’Europa. E’ attiva dal 2003, quindi la serie storica è abbastanza breve (appena 20 anni) per avere un grande valore climatologico.

Tuttavia, i dati odierni sono davvero impressionanti. La temperatura minima registrata alle 06:30 è stata addirittura di +1,1°C. E’ rarissimo che a queste quote la temperatura non scenda sottozero neanche la notte. Adesso, l’ultimo dato fornito dalla stazione meteo alle 10:30 è di +7,8°C. La stazione meteo, quindi, è vicina al record di caldo della stazione meteo che è di +9,7°C e risale al 29 giugno 2019.

AGGIORNAMENTO: alle ore 11:30 la temperatura ha raggiunto i +9,2°C. Record sempre più vicino.

