Gran caldo in Emilia Romagna: picchi di +40-41°C | DATI

Giornata molto calda oggi in Emilia, con picchi di +40°C raggiunti in diverse località di Bolognese, Forlivese, Ferrarese e Parmense. I + 40,1°C raggiunti a Forlì rappresentano “una delle temperature più alte dal 2017”, viene spiegato sulla pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”. Segnaliamo anche +41°C a San Possidonio (MO), +40,9°C a Santa Maria Codifiume (FE), +40,6°C a Poggio Renatico (FE), +40,3°C a Parma, Soragna (PR), Anzola dell’Emilia (BO) e a Cento (FE), +40,2°C a Ponticelli (frazione di Imola) e San Pietro in Casale (BO), +40,1°C a Rimale (frazione di Fidenza) e Zola Pedrosa, alle porte di Bologna.

Per quanto riguarda le grandi città dell’Emilia Romagna, segnaliamo le seguenti temperature massime: +39,9°C a Bologna, +39,5°C a Modena, +39,2°C a Reggio Emilia, +38,3°C a Ferrara, +37,9°C a Cesena.

