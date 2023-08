Caldo in Francia: Valle del Rodano verso l’allerta rossa

MeteoWeb

Il Ministro della Salute francese Aurélien Rousseau ha dichiarato a BFM-TV che i dipartimenti della Valle del Rodano potrebbero registrare “livelli di temperatura mai misurati prima in Francia“. “Temiamo – ha avvertito – per domani di dover passare alla vigilanza rossa da parte dei dipartimenti della valle del Rodano“. Oggi ben 50 dipartimenti sono in allerta arancione. L’elenco dei dipartimenti della Valle del Rodano che possono entrare in allerta rossa dovrebbe essere diffuso nel corso della giornata, poiché il Ministro ha indicato di essere in attesa di ulteriori informazioni a seguito di un aggiornamento di Météo-France previsto nel pomeriggio. “Quello che conta di più è la durata di questo episodio“, ha avvertito il Ministro. Un calo è atteso “da giovedì o venerdì“.