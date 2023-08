Caldo e decine di incendi in Sicilia, lo scirocco alimenta le fiamme: 200 persone evacuate via mare nel Trapanese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Mentre al Nord arrivano i primi temporali della violenta ondata di maltempo generata dal ciclone Rea, al Sud sono le ultime ore di caldo. In Sicilia, si registrano picchi di +39-41°C nell’est dell’isola. Segnaliamo: +41°C a Siracusa, Lentini, +40°C a Paternò, Francofonte, +39°C a Palermo, Mineo, Ramacca Giumarra, +37°C a Catania, Enna, +36°C a Trapani e Caltanissetta. Soffia anche un forte vento di scirocco, che sta contribuendo ad alimentare le fiamme di decine di incendi divampati oggi sull’isola, interessando le province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Palermo, Catania ed Enna.

Per fronteggiare i roghi sono impegnati forestali, Vigili del Fuoco e la Protezione Civile regionale. La situazione più pesante in provincia di Trapani, dove circa 200 persone sono state evacuate anche via mare dalla Tonnara di Scopello, in territorio di Castellammare del Golfo. Fiamme anche a Santa Ninfa, ad Alcamo, a Buseto Palizzolo, a Custonaci ed a Erice, e poi a Marsala, a Poggioreale ed a Salemi. Nell’Agrigentino, si registrano incendi a Cianciana, a Calamonaci ed a Sciacca, in contrada San Calogero, ma anche ad Alessandria della Rocca. Fiamme anche nel Nisseno a Mazzarino, a Niscemi lungo la strada provinciale 11 ed a Santa Caterina Villarmosa.

In provincia di Catania, roghi a Caltagirone, a Mascali ed a Piedimonte Etneo, a Castiglione di Sicilia ed a Linguaglossa. Incendi anche nell’Ennese, a Pietraperzia ed a Barrafranca. Ed in provincia di Palermo a Contessa Entellina, in territorio di Monreale, dove sono diversi i fronti del fuoco, ed a Santa Cristina Gela. Nel Messinese, il fuoco ha investito il territorio di Castell’Umberto e di Librizzi.

“La situazione più grave si registra nel Trapanese – dichiara all’Italpress il dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione, Salvatore Cocina – ma incendi vengono segnalati in tutta la Sicilia. Il timore è che i piromani possano trovare spazio per innescare roghi. Così sono stati intensificati i controlli. È il caso di Palermo, ma non solo. Su sollecitazione del Presidente della Regione, Renato Schifani, con cui sono in stretto contatto, abbiamo chiesto alla Prefettura il pattugliamento di Monte Pellegrino”.

Schifani: “attivi Canadair ed elicotteri”

“In queste ore, anche a causa del forte vento di scirocco, diversi incendi stanno interessando alcune province della Sicilia. Le sale operative del nostro Corpo forestale e della Protezione Civile sono in costante contatto con i sindaci del territorio per monitorare la situazione. Sono attivi diversi mezzi aerei tra Canadair ed elicotteri regionali e fortunatamente nessuno al momento è rimasto ferito e non risultano danni alle abitazioni”. Lo dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

Foto











/