Ondata di caldo nella Penisola Iberica: emergenza alte temperature e incendi tra Spagna e Portogallo

Al via una settimana di caldo intenso nella Penisola Iberica. La Spagna si appresta a vivere diversi giorni con i termometri roventi, con il conseguente aumento generalizzato del rischio di incendi forestali. Secondo AEMET, il servizio meteo nazionale, a partire da oggi buona parte del Paese affronterà un’ondata di caldo, con temperature massime che potrebbero superare ampiamente i +40°C in diverse regioni. In particolare tra mercoledì e venerdì, sarà in vigore un’allerta per “rischio estremo” di incendi in quasi tutta la Spagna peninsulare. I vigili del fuoco sono impegnati nel contenimento di 2 roghi che hanno destato preoccupazione nei giorni scorsi, uno alle porte di Cadice e uno in Girona, vicino alla frontiera con la Francia.

In Portogallo, le autorità hanno esteso a Lisbona e Setúbal l’allerta rossa per possibili incendi che era già stata lanciata per i distretti di Castelo Branco, Santarém, Évora e Portalegre. La decisione è motivata dalle alte temperature previste per oggi e per i prossimi giorni. Dopo un’estate non particolarmente calda, in controtendenza rispetto al resto dell’Europa meridionale, negli ultimi giorni il Portogallo ha registrato forti ondate di calore e diverse emergenze incendi. Al momento ci sono almeno 3 incendi che preoccupano la Protezione civile per la loro intensità e un migliaio di vigili del fuoco sono in azione nei dintorni di Odemira, Mangualde e Ourém, quest’ultimo centro non lontano da Fátima, dove un altro incendio nel fine settimana scorso aveva ricoperto il cielo di una nube nera proprio durante la visita di Papa Francesco.