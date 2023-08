Persiste il caldo sull’Italia: bollino rosso in 16 città oggi e domani

MeteoWeb

Continua il caldo sull’Italia, in particolare al Centro-Nord, con 16 città che si aggiudicano oggi e domani, mercoledì 23 agosto, il bollino rosso, cioè il massimo rischio caldo per la popolazione, mentre giovedì 24 saliranno a 17. Sempre giovedì i centri abitati con il bollino arancione passeranno da 2 a 3 mentre quelli in giallo scenderanno da 9 a 7.

Secondo il Bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, basato sui dati relativi a 27 città, è allarme caldo da oggi fino a giovedì per Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina Milano Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. Bollino rosso oggi anche per Palermo che però domani e dopodomani passa al bollino giallo, cioè in stato di pre-allerta. Bollino arancione per la giornata odierna (rischio caldo solo per la popolazione fragile) per Venezia e Viterbo. In giallo da stamane fino al 24 Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara, Reggio Calabria. In stato di pre-allerta oggi anche Ancona e Bari (che passeranno in arancione giovedì), Campobasso (che da domani diventa arancione). Infine da domani Venezia passerà alla massima allerta portando a 17 le città con il bollino rosso, 3 con quello arancione e 7 gialli.

Di seguito l’elenco con tutte le città oggetto di monitoraggio e i dettagli sui livelli di rischio.

Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3

I livelli di rischio

Livello 0 – Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione

Livello 1 – Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore

Livello 2 – Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

Livello 3 – Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi