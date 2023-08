Ancora caldo sulla Marmolada ma nessun nuovo record

MeteoWeb

Un’altra giornata di grande caldo sulla Marmolada ma nessun nuovo record. La temperatura massima si è fermata a +13,8°C, inferiore di qualche decimo rispetto a ieri e inferiore di mezzo grado rispetto al record di +14,3°C del 21 agosto. La particolarità è che il momento più caldo è stato registrato nel tardo pomeriggio, alle 18.43, secondo le rilevazioni di ‘Marmoladameteo.it”. La minima della notte sulla cima del massiccio, a Punta Penia, era stata di +5,8°C.

