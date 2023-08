Ondata di caldo al Nord: eccezionali escursioni termiche a Padivarma, oggi da +13°C a +39°C (parziali)

MeteoWeb

L’ondata di caldo africano che sta interessando il Nord Italia sta provocando record di temperatura in quota sull’arco alpino, con un nuovo primato per lo zero termico stabilito in Piemonte. Ma altri dati rilevanti arrivano anche da Padivarma (La Spezia), che si trova in una valle dell’Appennino tra Liguria e Toscana. In particolare, questa località registra da 4 giorni delle eccezionali escursioni termiche, con la temperatura massima che sale sui +37°C mentre la minima notturna scende sui +15-16°C. Oggi è scesa addirittura a +13,7°C. Si tratta di escursioni termiche notevolissime, soprattutto oggi, considerando che la temperatura ha toccato i +38,8°C, per una differenza di circa 25°C. Ma la temperatura massima potrebbe ancora salire oggi, magari raggiungendo i +40°C, per una differenza di 26-27°C tra il mattino e il pomeriggio. Davvero notevole.

