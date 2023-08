Caldo in Piemonte: Nizza Monferrato e Acqui Terme ancora le più calde con +39°C

MeteoWeb

Anche oggi le due città più calde in Piemonte – secondo le misurazioni della rete meteo di Arpa – sono state Nizza Monferrato e Acqui Terme, entrambe con una massima di +39°C gradi. Ad Asti si sono toccati i +38°C, ad Alba +37,7°C, ad Alessandria +36,8°C, nel centro di Torino +36,9°C. Gran caldo anche in quota. Alle pendici del Monviso, nella stazione meteo di ‘Pontechianale’ (3.325 metri di altitudine) massima di +12,3°C, alla Gran Vaudala (Gran Paradiso, 3.272 metri) +14,5°C, alla Rocca dell’Abisso (Entracque, 2.753 metri) +19°C, al Colle Barant (val Pellice, 2.294 metri) +20,7°C.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: