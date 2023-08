Caldo record in Spagna, stravolto il record storico di Valencia | DATI

MeteoWeb

Grande ondata di caldo in corso in Spagna, dove Valencia ha raggiunto oggi pomeriggio la clamorosa temperatura di +46,8°C che rappresenta il nuovo record storico assoluto per la grande città spagnola. Si tratta di un record clamoroso perchè stravolge il precedente di 3,4°C in una stazione che raccoglie dati meteorologici dal 1966. Nei 57 anni precedenti, a Valencia la temperatura massima non aveva mai superato i +43,4°C.

Oggi questo picco così clamoroso è stato raggiunto alle 16:00 per i venti di favonio (la minima giornaliera era stata di +25,1°C e adesso la temperatura è già crollata a +33,7°C grazie all’ingresso della brezza marina dovuta al cambio di correnti al suolo).