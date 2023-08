Caldo record sulla Marmolada, +13,3°C a 3.343 metri

MeteoWeb

Caldo record sulla Marmolada. A Punta Penia, a 3.343 metri di quota, ieri la piattaforma “Marmoladameteo” ha registrato alle 16:50 la temperatura di +13,3°C. Il 3 luglio 2022, quando ha ceduto parte del ghiacciaio causando la morte di 11 alpinisti, la colonnina di mercurio segnava +12,7°C. Secondo le previsioni nei prossimi giorni la quota dello zero termico sulle regioni del Nord/Est dovrebbe salire ulteriormente.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: