Caldo: sabato 9 città con bollino rosso

Sabato bollino rosso in ben 9 città per il caldo: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Latina, Perugia, Rieti e Roma. E’ quanto prevede il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che monitora 27 capoluoghi del Paese. Il bollino rosso indica il livello più alto di allerta per il caldo con “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla Salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute“.

Di seguito l’elenco con tutte le città oggetto di monitoraggio e i dettagli sui livelli di rischio.

Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3

I livelli di rischio

Livello 0 – Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione

Livello 1 – Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore

Livello 2 – Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

Livello 3 – Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi