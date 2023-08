Caldo estremo in Spagna: incendio divampa a Tenerife, distrutti 2.600 ettari

MeteoWeb

Continua a divampare il vasto incendio sull’isola spagnola di Tenerife: il rogo, che ha già distrutto più di 2.600 ettari, è “probabilmente il più complicato” degli ultimi decenni nell’arcipelago delle Canarie, secondo il presidente del governo regionale. Le fiamme, divampate martedì sera, stanno avanzando in un’area di boschi e gole nel Nord/Est dell’isola. Secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità, sono bruciati più di 2.600 ettari su un perimetro di oltre 30 km. Una decina di piccoli centro abitati e frazioni sono stati evacuati per precauzione. In totale, le persone colpite sono circa 7.600.

“La notte è stata molto dura. Questo incendio è probabilmente il più complicato che abbiamo avuto alle Canarie almeno negli ultimi 40 anni,” ha dichiarato il presidente del governo dell’arcipelago, Fernando Clavijo. “Il caldo estremo e le condizioni meteo stanno complicando il lavoro dei vigili del fuoco“.