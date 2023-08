Caldo in Spagna, temperature in rialzo: oggi picchi di oltre +42°C

MeteoWeb

In Spagna è in vigore un’allerta meteo per le alte temperature: secondo l’Agenzia meteorologica nazionale (AEMET), oggi sono previste temperature massime superiori ai +40°C in ampie zone del Paese. In particolare, la colonnina di mercurio potrebbero toccare o superare i +42°C in alcune città e località del Centro/Sud: tra queste Albacete, Granada, Jaen, Toledo o Ciudad Real. L’ondata di caldo, con minime che non scenderanno sotto i +20/+25°C, potrebbe iniziare a perdere intensità da venerdì, secondo AEMET.