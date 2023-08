Dopo il caldo è allarme per il tifone Khanun: il raduno scout in Corea del Sud chiude prima

MeteoWeb

Dopo il caldo intenso, arriva il maltempo: il Festival mondiale degli scout che si sta svolgendo in Corea del Sud terminerà prima del previsto a causa dell’allarme innescato dal passaggio del tifone Khanun sul Paese. “L’Organizzazione mondiale del movimento scout ha ricevuto questa mattina la conferma dal governo della Repubblica di Corea che, a causa dell’impatto previsto del tifone Khanun, sarà prevista una partenza anticipata per tutti i partecipanti,” si legge in una nota.

Il 25° World Scout Jamboree era stato colpito dall’ondata di calore dei giorni scorsi, e dovrà fare i conti nelle prossime ore con l’arrivo del tifone Khanun, già responsabile di alluvioni e danni in Cina e nel Sud del Giappone. Buan, la località coreana che ospita l’evento, registra già oggi di piogge intense, dopo giorni di temperature superiori ai +30°C che hanno causato centinaia di colpi di calore, e spinto diversi gruppi scout a interrompere anticipatamente la partecipazione all’evento.

Il World Scout Jamboree è coinciso con un’ondata di calore che la Corea del Sud non registrava da almeno 4 anni a questa parte. L’evento raduna decine di migliaia di scout di età compresa tra 14 e 17 anni da tutto il mondo.