Ondata di calore in Umbria: Orvieto città più calda con +40°C

MeteoWeb

Gran caldo anche in Umbria oggi a causa dell’ondata di calore che ha i suoi massimi sull’Europa occidentale. Orvieto è stata la località più calda della regione oggi, toccando i +40°C. Ma temperature ben superiori alla media del periodo di sono registrate un po’ ovunque: a Narni scalo sono stati superati i +39°C, a Terni la colonnina di mercurio ha toccato i +38,8°C; +38,4°C a Foligno e +37°C a Perugia. Gli altri principali centri della regione hanno registrato temperature comprese tra +34°C e +38,5°C.

Il grande caldo si fa sentire anche in montagna: a Forca Canapine – 1.610 metri di quota – sono stati toccati i +25°C. A Castelluccio, il termometro è salito a +28°C. Caldo che continuerà a persistere almeno fino a domenica 27 agosto.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: