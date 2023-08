Ondata di caldo in Veneto: massime di +38°C, Cortina sfiora i +30°C

MeteoWeb

È una giornata di forte caldo quella di oggi in Veneto, con massime di +37-38°C e isolati picchi di +39-40°C, mentre una cappa di caldo opprime le città. Spiccano i +40°C di Lendinara, nel Rodigino, e i +38,7°C di Sant’Andrea, frazione di Cologna Veneta, nel Veronese. Si registrano anche +37,2°C a Verona, +36,9°C a Treviso, +36,4°C a Padova. La fiammata dell’anticiclone subtropicale – il cui picco è atteso proprio oggi sull’Italia – non ha risparmiato la montagna. Cortina d’Ampezzo ha toccato i +28°C, anche se nel pomeriggio un temporale ha fatto scendere la temperatura a +24°C. Nelle stazioni di alta quota, prosegue la sequenza di massime inusuali per queste altitudini: Punta Penia, la cima della Marmolada (3.343 metri), ha raggiunto nuovamente i +14°C, alle 14.56. Il clima mutevole del ghiacciaio ha fatto sì che poco dopo però io termometro segnasse già 3°C in meno.

