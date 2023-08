Cambiamenti climatici, Borrell: “sono una minaccia alla sicurezza globale”

MeteoWeb

L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell ha scritto un post su Twitter: “Il cambiamento climatico è una realtà innegabile e rappresenta una minaccia alla sicurezza a livello globale. L’Ue resta impegnata a sostenere le persone colpite, dalle regioni colpite dagli incendi in Grecia alle vittime dei tifoni nelle Filippine“. Borrell ha aggiunto: “Questa estate i disastri naturali stanno causando devastazioni in tutto il mondo, mettendo in pericolo vite umane e distruggendo case e mezzi di sussistenza. In tutto il Mediterraneo, gli incendi stanno provocando il caos. Slovenia e Georgia sono state fortemente colpite da alluvioni e frane“.