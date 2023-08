Cambiamento climatico: gli ecosistemi costieri sono a rischio | FOTO

MeteoWeb

Gli ecosistemi costieri potrebbero annegare a causa dell’aumento del livello del mare associato al riscaldamento globale oltre 1,5°C sopra i livelli preindustriali, suggerisce un documento di modellazione pubblicato su Nature. Raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi delle emissioni zero entro la metà del secolo è il mezzo più efficace per ridurre al minimo gli interruttori di questi importanti ecosistemi, propongono gli autori.

Milioni di persone in tutto il mondo si affidano agli ecosistemi costieri — le come mangrovie, le paludi di mare, le barriere coralline, le praterie marine e le alghe — per la pesca, la protezione delle tempeste e il ricreazione. Inoltre, la vegetazione marina e le barriere coralline riducono l’energia ondosa, proteggendo le coste, fornendo allo stesso tempo habitat ad assemblaggi distintivi di specie. Questi importanti ecosistemi sono noti per essere sempre più minacciati dall’innalzamento del livello del mare sotto il riscaldamento globale, ma non è chiara l’entità dell’innalzamento del livello del mare dopo la quale diventano più vulnerabili.

Gli ecosistemi costieri a rischio di essere sommersi

Neil Saintlan e i colleghi hanno valutato la vulnerabilità e l’esposizione degli ecosistemi costieri – tra cui 190 mangrovie, 477 paludi di mare e 872 isole coralline – tutto il mondo all’aumento dei tassi di aumento del livello del mare previsto in vari scenari di riscaldamento globale che varia tra i 4 mm e più di 10 mm all’anno. Gli autori dello studio hanno scoperto che un aumento del riscaldamento di 2°C può raddoppiare l’area di palude marina prese a campione esposta all’aumento del livello del mare a 4 mm all’anno entro il 2080-2100. Con 3°C di riscaldamento, quasi tutte le foreste di mangrovie e le isole coralline del mondo e il 40% delle paludi prese in esame nello studio risultano esposte ad un aumento del livello del mare di oltre 7 mm all’anno.

Con questa velocità, le isole coralline si destabilizzeranno a causa dell’aumento dell’erosione costiera e le ondate del mare e le paludi di mare e mangrovie molto probabilmente annegheranno. I risultati dello studio dimostrano che le soglie limite per uno spazio operativo sicuro per gli ecosistemi costieri si stanno avvicinando e saranno determinate dalle future vie di emissione. Gli autori evidenziano anche l’importanza di attenuare gli stressanti ambientali locali, come l’inquinamento nelle barriere coralline, e il ripristino delle zone umide pulite e degradate per migliorare la resilienza contro il cambiamento climatico e la recessione costiera.

L’innalzamento del livello del mare

Gli ecosistemi costieri sono da tempo riconosciuti come indispensabili per benessere e sussistenza di milioni di persone. La vegetazione marina e le barriere attenuano l’energia delle onde, proteggendo le coste, mentre fornisce l’habitat a gruppi distintivi di specie. Le barriere coralline sono degli ecosistemi produttivi di alto valore ecologico e le isole coralline, costituite da sabbie carbonatiche biogeniche, sono spesso abitate da comunità dipendenti da tali risorse. La vegetazione degli ecosistemi costieri (mangrovie, paludi di marea, praterie di alghe e agglomerati di alghe) sono fondamentali per la pesca costiera e sono, inoltre, ben posizionati per contribuire alla rimozione del CO 2 nel tentativo di mantenere il riscaldamento al di sotto dei 2 ºC.

Molte nazioni del mondo hanno adottato o stanno attuando incentivi per la protezione delle zone umide tidali, il restauro e/o la creazione degli ecosistemi per invertire questo declino, e per rallentare la perdita delle mangrovie e dimostrare come gli ecosistemi siano danneggiati dall’impronta della popolazione umana nella zona costiera. Questi importanti ecosistemi avranno un futuro incerto a causa dei cambiamenti climatici provocati dall’uomo.

Il fenomeno della “regolazione verticale”

Molti dei più importanti ecosistemi mostrano risposte biogeniche all’aumento del livello del mare (RSLR) che migliorano la loro resilienza fisica. L’alto tasso potenziale di sedimentazione, la conservazione della produttività e della materia organica nelle mangrovie e nelle paludi e la produttività delle barriere coralline hanno permesso loro di crescere verticalmente. Questo processo è definito come “regolazione verticale“.

I processi che influenzano l’adeguamento verticale delle zone umide costiere e delle scogliere in seguito all’aumento del livello del mare possono essere modificate dal cambiamento climatico, anche se spesso influenza l’adeguamento verticale. Il cambiamento dell’uso del suolo, determinato dalla crescita della popolazione, può aumentare l’offerta di sedimenti nei fiumi, sovvenzionando l’accumulo di sedimenti nel delta del fiume. Si può contrastare questo fenomeno, combinando le misure di sviluppo economico e la costruzione di dighe, ad un intervento di conservazione dei sedimenti all’interno dei bacini.

L’influenza del cambiamento climatico

Gli ambienti costieri che stanno cedendo nell’emisfero boreale si sono dimezzati dopo questo cambiamento idrologico. I principali sviluppi idrologici dei fiumi nel sud-est asiatico hanno implicazioni negative per la resilienza delle mangrovie dell’aumento del livello del mare. Le elevate concentrazioni di CO 2 e il cambiamento climatico antropogenico possono modificare le risposte biotiche all’aumento del livello del mare.

Gli esperimenti della tecnica del mesocosmo nel Chesapeake Bay, negli USA hanno dimostrato che la crescita della radice e la regolazione verticale delle paludi è stata migliorata dall’effetto della fertilizzazione del carbonio atmosferico e dal riscaldamento moderato (di circa 1,7°C). Tuttavia, come si osserva nell’aumento del livello del mare di 7 mm, lo stress idrico ha annullato il beneficio dei livelli elevati di CO 2 , e temperature superiori a 1,7ºC possano promuovere il processo di remineralizzazione del carbonio organico e l’abbassamento dell’elevazione del livello del mare.