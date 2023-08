Cambiamento climatico, il dibattito tra i Repubblicani USA: per Ramaswamy è “una bufala”, per Haley “dipende da Cina e India”

MeteoWeb

Il cambiamento climatico è reale ma per affrontarlo gli Stati Uniti devono fare pressioni su Cina e India per abbassare le loro emissioni. È quanto ha dichiarato nel corso del dibattito fra i repubblicani aspiranti alla corsa per la Casa Bianca la ex ambasciatrice Usa presso le Nazioni unite Nikki Haley. Al dibattito, che si è tenuto a Milwaukee in Wisconsin ed è stato ospitato da Fox, hanno partecipato 8 candidati. Lo ha saltato invece il front-runner, l’ex presidente Usa Donald Trump, che ha invece optato per un’intervista pre-registrata rilasciata all’ex conduttore di Fox Tucker Carlson, che è stata pubblicata sulla piattaforma X poco prima dell’inizio del dibattito Gop.

Sul tema del cambiamento climatico, il governatore della Florida Ron DeSantis ha preferito non rispondere, puntando sull’attaccare Joe Biden per la risposta agli incendi che hanno devastato Maui, alle Hawaii. Vivek Ramaswamy, invece, ha addirittura bollato il cambiamento climatico come “bufala“.