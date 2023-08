Campi Flegrei, terremoto avvertito a Pozzuoli: nuova sequenza sismica in corso | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Nuova sequenza sismica in corso ai Campi Flegrei. L’INGV segnala al momento 3 scosse di terremoto avvenute oggi tra le 04:48 e le 04:52. Gli eventi hanno avuto magnitudo 1.3, 2.5 (avvertito dalla popolazione di Pozzuoli, mappe a corredo dell’articolo) e 1.0, ed hanno avuto ipocentro tra 2 e 3 km di profondità. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli che “a partire dalle ore 04:48, ora locale, è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 2.5± 0.3. L’evento, al momento, più significativo, localizzato in Cigliano si è prodotto alle 04:48 ora locale, alla profondità di 2.3 km con magnitudo Md=2.5± 0.3 L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro,” si spiega in una nota. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“.