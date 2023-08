Canada: è morta Sheila Lewis, la donna a cui è stato negato il trapianto di organi per aver rifiutato il vaccino Covid

MeteoWeb

Come riferisce la rivista Cbc, nei giorni scorsi è morta Sheila Lewis, la donna dell’Alberta che ha cercato di portare la lotta al trapianto di organi senza vaccini Covid alla Corte Suprema. Una donna dell’Alberta che ha cercato di portare la sua lotta contro il requisito del vaccino Covid-19 per i trapianti di organi fino alla Corte Suprema è morta. L’ex avvocato di Sheila Annette Lewis ha reso nota la sua scomparsa venerdì 25 agosto. Allison Pejovic che era in contatto con il figlio della sua cliente ha dichiarato: “La Lewis era una vera credente nella lotta per i diritti e le libertà personali“.

Alla Lewis era stata diagnosticata una malattia terminale nel 2018 e le è stato comunicato che non sarebbe sopravvissuta a meno che non avesse ricevuto un trapianto di organo. È stata inserita in una lista d’attesa per il trapianto nel 2020, ma è stata informata un anno dopo che avrebbe dovuto prima accettare di vaccinarsi contro il Covid-19.

La motivazione con la quale gli era stato rifiutato il trapianto di organi

Lewis ha dichiarato che ricevere il vaccino avrebbe offeso la sua coscienza e ha sostenuto che il requisito violava i suoi diritti. La Corte Suprema non ascolterà il caso della paziente dell’Alberta a cui è stato negato il trapianto per aver rifiutato il vaccino Covid-19. La Corte d’appello dell’Alberta respinge la richiesta della donna non vaccinata di rientrare nella lista dei trapianti. Il caso è stato respinto da un tribunale dell’Alberta che ha riferito che la Carta non ha alcuna applicazione alle decisioni di trattamento clinico. La Corte Suprema ha anche rifiutato la sua richiesta di udienza.

Pejovic ricordava Lewis come qualcuno con forti convinzioni e ha dichiarato: “Lei era molto forte e molto di principio.” Ma Pejovic ha riferito che lontano dai riflettori, la Lewis era più interessata alle altre persone che alle battaglie della Corte. “Ogni volta che parlavo con lei, anche dopo che il nostro caso era finito, era sempre stata interessata a ciò che le altre persone stavano vivendo. Aveva un cuore molto gentile.” Non è stata resa pubblica l’identità dei medici, l’organo coinvolto e la posizione del programma di trapianto.