Cancro: la sovradiagnosi può essere un’arma a doppio taglio

La chirurgia britannica che ha sostenuto l’introduzione del test di screening del cancro intestinale ha avvertito che la pratica ha il potenziale per diventare uno “strumento pericoloso“. Nel suo discorso al Public Health Association of Australia’s Cancer Screening Symposium, il prof Robert Steele ha dichiarato che è importante che il pubblico sia informato che lo screening è un’ “arma a doppio taglio“.

Mentre i programmi nazionali di screening per l’intestino, il cancro al seno e al collo dell’utero hanno salvato la vita a causa della diagnosi precoce, e hanno contribuito a ridurre i tassi di malattia, Steele ha sostenuto che i danni dello screening sono stati raramente affrontati con i pazienti. “I pazienti possono essere danneggiati da false rassicurazioni, possono essere danneggiati da indagini o da trattamenti che vanno male, o addirittura possono essere danneggiati da un trattamento che inutile a causa della diagnosi precoce,” ha dichiarato alla conferenza di Melbourne Steele martedì 1 agosto.

La sovradiagnosi e il sovratrattamento del cancro

Il Cancer Council è tra le organizzazioni a riconoscere che il sovra-trattamento e la sovra-diagnosi si sta verificando a causa delle definizioni di malattie in espansione e di soglie diagnostiche più basse che si verificano quando vengono rilevate anomalie benigne a causa dello screening e dei test che diventano più sofisticati, portando a volte i pazienti a ricevere un trattamento importante per condizioni che potrebbero non aver causare sintomi in futuro. “È di fondamentale importanza che sia assolutamente chiaro che il beneficio fornito dal programma di screening non è compensato dal danno,” ha dichiarato Steele. “E il problema è che non è sempre assolutamente ovvio quando il danno supera il beneficio, il che rende lo screening uno strumento davvero pericoloso e qualcosa che dobbiamo gestire con molta attenzione.”

La ricerca che quantifica i danni dei programmi di screening dovrebbe essere una priorità per garantire benefici reali per i pazienti, come ha spiegato Steele. Uno studio mostra che il costo finanziario del cancro sta portando gli australiani a ritardare o interrompere la cura. Come nel caso di Jessie Oldfield che ha un compagno e da poco ha avuto un bambino che ha dichiarato: “Io non voglio il trattamento“.

La diagnosi precoce risulta cruciale nel cancro al collo dell’utero

Steele, che si è dimesso da presidente del Comitato Nazionale di Screening del Regno Unito nel 2022 dopo un mandato di sei anni, ha affermato che è importante notare che le implicazioni e i potenziali danni della sovradiagnosi differiscono tra i tumori. Ad esempio, il cancro alla prostata è più incline alla sovradiagnosi, con alcuni uomini sono stati diagnosticati e sottoposti a trattamenti inutili per i tumori che avrebbero potuto non causare sintomi in futuro o minacciare la loro vita. Ma per il cancro al collo dell’utero, la diagnosi precoce è cruciale.

Steele ha dichiarato inoltre, mentre alcune sovradiagnosi nello screening del cancro sono “inevitabili“, i pazienti meritano di conoscere l’intera gamma di rischi e benefici in modo che possano fare scelte informate sui loro trattamenti. Steele ha spiegato al riguardo: “È un equilibrio difficile. Quello che non vogliamo fare è spaventare le persone in modo che non partecipino allo screening, ma devono anche sapere quali siano gli aspetti negativi dello screening“. La conferenza ha anche esaminato i progressi nello screening, con lo screening del cancro al polmone per gli individui ad alto rischio da introdurre in Australia nel 2025.

Il test del papillomavirus umano (HPV)

E i risultati preliminari del più grande studio di controllo randomizzato condotto in Australia, presentato alla conferenza, suggeriscono che lo screening basato su test del papillomavirus umano (HPV) è più efficace a rilevare pre-alterazioni cancerosi rispetto al pap test che ha sostituito nel 2017, come parte del programma nazionale di screening cervicale.

Il test HPV viene generalmente condotto ogni cinque anni per rilevare il virus, che può portare a cambiamenti cellulari nella cervice che possono causare il cancro. La vecchia tipologia di pap test doveva essere condotta ogni due anni ed indagava le alterazioni anormali delle cellule. La conferenza ha appreso che il Compass Trial, coordinato dal Daffodil Centre e dall’Australian Centre for Prevention of Cervical Cancer, ha reclutato 76.000 donne e ha riscontrato la maggiore efficacia dello screening HPV applicato indipendentemente dalla vaccinazione contro il virus. Questi risultati significano che più donne sono trattate prima che le anomalie possano svilupparsi in cancro, che richiede trattamenti più invasivi.